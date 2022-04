Ao deixar gabinete, Camilo recebe homenagem de servidores e agradece

Servidores do Palácio da Abolição formaram corredor para homenagear o governador Camilo Santana (PT), com aplausos, na saída do gabinete, em seus últimos momentos no cargo.



Nas redes sociais, Camilo publicou o vídeo e agradeceu.

"Agradeço aos nossos servidores públicos estaduais por todo apoio e comprometimento ao longo dos últimos anos, na luta por um Ceará de mais oportunidades para os cearenses. E muito obrigado pela homenagem ontem na minha saída. #Gratidão".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camilo deixa o cargo neste sábado, 2 de abril, no prazo limite para sair e poder ser candidato. Ele concorrerá a senador. Izolda Cela será empossada na tarde deste sábado.

Tags