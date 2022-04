Audic se filia ao MDB; Pedro Matos e Raimundo Gomes de Matos entram no PL

Também na iminência do fim do prazo, o vereador Pedro Matos e o seu o pai, o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, assinaram a ficha de ingresso no PL, o partido de Jair Bolsonaro

A menos de quatro horas do encerramento da janela partidária, legendas no Ceará ainda se movimentam para se fortalecer nas disputas de 2022. Partido do ex-senador Eunício Oliveira, o MDB anunciou a filiação do deputado estadual Audic Mota, antes no PSB.



De acordo com o vereador, Raimundo deve concorrer a cargo majoritário, sendo prioridade a sucessão no Governo do Estado.



Ainda nesta sexta-feira, 1º/4, o União Brasil, do deputado federal Capitão Wagner, recebeu adesão do deputado federal Moses Rodrigues (ex-MDB) e de seu pai, o empresário Oscar Rodrigues. Ex-deputado estadual, Carlos Matos (ex-PSDB) foi outro nome a entrar no União.



Prevista no calendário eleitoral, a janela partidária permite troca de partido sem risco de perda de mandato para aqueles políticos cujo exercício vai se concluir em 2022.



Aberta no início do mês de março, a temporada tem alterado o quadro político no estado, com ganho de força para algumas siglas e perdas para outras.