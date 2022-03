Sergio Moro abre mão de concorrer a presidente e defende candidatura única de centro

Após trocar o Podemos pelo União Brasil, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro abriu mão "nesse momento" de ser pré-candidato a presidente da República. Ele defende uma candidatura única de centro. Moro é cotado para concorrer a deputado federal por São Paulo.

Leia a nota na íntegra:

O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única.

A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor.



Sergio Moro





