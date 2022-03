Idilvan reforça apoio a Izolda para disputar governo do Ceará: "Candidata natural"

O deputado federal Idilvan Alecar (PDT) reforçou, nesta segunda-feira, 28, seu apoio em torno do nome da pré-candidata e vice-governadora Izolda Cela (PDT) para a disputa da sucessão de Camilo Santana (PT) nas eleições de outubro. O pedetista esteve na inauguração do Centro de Formação e Desenvolvimento para os Profissionais da Educação do Estado do Ceará Professora Maria Neli Sobreira de Oliveira (FormaCE), no bairro João XXIII.

Ex-secretário da Educação do Ceará e hoje integrante da bancada que representa o setor na Câmara dos Deputados, o parlamentou rendeu elogios à vice-governadora e a considerou como uma "candidata natural" ao cargo de chefe do Executivo estadual. Izolda é professora e psicóloga que também destaca-se pela atuação próxima à área da Educação.

"Eu acho que assim, ela é candidata natural. Porque pelo que eu saiba, todo governador é candidato à reeleição e todo prefeito é candidato à reeleição. Quando não é, dizem assim 'fulano é tão fraco que não foi nem pra reeleição'. Então por que que ela não é candidata à reeleição? Ela está pronta, é firme, é segura, tem muito apoio, tem todas as credenciais", afirmou Idilvan.

Segundo o parlamentar, a chegada da vice-governadora para comandar Palácio da Abolição representa um "momento ímpar" no Ceará. "Essa chegada da Izolda ao governo do estado, nós todos que fazemos a educação nos sentimos chegando junto com ela. É um momento ímpar no Ceará, depois de 540 anos uma professora mulher chegar ao governo do estado, e eu espero que pra ficar por uns cinco anos", disse o deputado.



A vice-governadora é uma das pré-candidatas do PDT à sucessão de Camilo Santana nas eleições de outubro e disputa a preferência da legenda com o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado estadual Evandro Leitão e o deputado federal Mauro Filho. O candidato do PDT para disputar o governo cearense deve ser oficializado após o fim dos encontros regionais do partido. As últimas reuniões devem acontecer em abril, nos municípios de Sobral e Itarema.

