Lúcio Alcântara reafirma apoio a Wagner: "Maior revelação na política cearense"

Presente no ato de filiação do União Brasil, nesta terça-feira, 22, o ex-governador admitiu que deve se filiar simbolicamente ao partido, ou seja, sem pretensão de disputar cargos nas eleições deste ano

O ex-governador Lucio Alcântara reafirmou, nesta terça-feira, 22, seu apoio ao pré-candidato ao governo estadual, Capitão Wagner (Pros). O ex-chefe do Executivo estadual esteve ao lado do parlamentar no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará, onde acompanhou a largada para formação de uma ampla frente partidária de oposição a ser liderada pelo União Brasil.

"Eu apoio o candidato Capitão Wagner, eu acho que está no momento de se mudar essa situação. Nós não podemos conviver com este monopólio que está sendo rompido de partidos político, de sufocação de liderança, de imposição, de compromisso político e por isso eu apoio o Capitão, que eu acho que é a maior revelação dos últimos anos na política cearense", elogiou Lúcio.



Questionado sobre sua participação nas eleições de ano, o ex-governador admitiu que deve se filiar em breve ao União Brasil, mas não irá atuar politicamente. "Eu posso antecipar que vou me filiar, não me filiei. Não vou ter militância partidária, não terei cargo no partido, mas me filio pra que fique bem evidente o meu apoio e a minha solidariedade ao Capitão Wagner que emerge como uma grande liderança política mundial", adiantou.



Sobre sua participação na primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará, realizada nesta segunda-feira, 21, Lúcio Alcântara disse ter respeito pelo governador Camilo Santana (PT). Ele elogiou a iniciativa do projeto Ceará 2050, destaque dos debates do encontro.

"A mesa me convidou e eu aceitei prontamente e elogiei a iniciativa dele. Não tem nada a ver com política. Ali cada um de nós leva a sua experiência, fruto dos nossos acertos, dos erros que possamos ter cometido e em decorrência disso prestar um serviço público e é nessa condição que eu fui. Ele apresentou o plano Ceará 2050 eu achei uma boa iniciativa porque eu sempre fui um defensor do planejamento de médio e longo prazos. O que havia sido abandonado nos últimos anos. Foi só o que houve", finalizou o ex-governador.

