Capitão Wagner diz que candidato a vice da chapa deverá ser do Interior

O deputado federal licenciado Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do Ceará, participa nesta terça-feira, 22, do evento de filiação do União Brasil no Ceará. Indicado para a presidência da legenda, Wagner deve atrair filiações de parlamentares que estão saindo do PSDB e do Pros para aderirem ao UB.

Questionado sobre o candidato a vice na chapa da oposição, Wagner destacou que é necessário, primeiramente, fechar o arco de alianças, mas adiantou sua intenção enquanto pré-candidato a governador. “Tem muitas pessoas se colocando à disposição, isso para mim é muito bom (...) A intenção é trazer alguém do interior para que tenhamos chapa com representação do Interior, da Capital e da Região Metropolitana, mas não temos definição”, disse sem citar postulantes à vaga.

O parlamentar licenciado pontuou que o UB dará oportunidades a diversos nomes e que nas eleições de outubro estão previstos pelo menos 47 candidatos a deputado estadual no Ceará e outras 23 candidaturas para deputado federal. “A partir da licença que tirei vamos construir o projeto conversando com vários setores e seus representantes”, sinalizou.

Veja como foi a chegada do deputado federal Capitão Wagner ao evento de filiação do União Brasil no Ceará. Ato acontece na Assembleia Legislativa. pic.twitter.com/5SNaiO7jXK — Jogo Político (@jogopolitico) March 22, 2022

Wagner citou a importância na diversidade dos quadros do partido para trabalhar no projeto de um “Ceará sem medo” e alegou que seus adversários políticos “tentaram a todo custo” tirar-lhe o comando do partido. Nos bastidores, o União era disputado por Wagner e pelo suplente de senador Chiquinho Feitosa, antes presidente do Democratas no Ceará, que se filiou na última segunda-feira, 21, ao PSDB.

O diretório da nova legenda contará com o deputado federal Heitor Freire (UB) na 1ª vice-presidência; a deputada estadual Fernanda Pessoa, como 2ª vice-presidente, o economista Igor Lucena na 3ª vice e o deputado federal Danilo Forte como o secretário-geral do partido.

Com informações do repórter Filipe Pereira

