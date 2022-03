"Capitão não tem medo de facção", diz Soldado Noelio na defesa de Wagner à sucessão de Camilo

Entrevistado desta terça-feira, 22, do programa Jogo Político, o deputado Soldado Noelio (Pros) defendeu que o pré-candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner (União Brasil), saia vitorioso na disputa pela sua postura combativa, segundo ele, contra as facções criminosas. "Hoje o maior problema do nosso Estado é um governo que se acovarda diante das facções", afirmou o deputado.

Questionado do porquê uma eventual vitória de Wagner seria uma solução para o Ceará, o parlamentou respondeu: "O Capitão não tem medo de facção". Na sequência, ele citou bairros em que, segundo afirma, testemunhou os efeitos da criminalidade pela dominação desses grupos criminosos.

"Hoje a segurança pública é um ponto crucial de solução do governo, a saúde pública". E prosseguiu defendendo a mudança: "Não se consegue um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Alguém acredita que vai mudar a situação de segurança do Ceará se continuar esse mesmo grupo político governado o Estado?".

Deputado federal licenciado pelo Pros e pré-candidato ao Abolição, Capitão Wagner participou nesta terça-feira, 22, do evento de filiação do União Brasil. Aqui no Ceará, ele também é indicado para assumir a presidência da legenda.

