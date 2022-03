Jogo Político desta terça, 22, recebe o deputado Soldado Noelio; acompanhe ao vivo

O parlamentar vai falar, dentro outros temas, sobre o ato de filiação do pré-candidato ao Governo do Ceará Capitão Wagner ao União Brasil

O deputado estadual Soldado Noelio (Pros) é o convidado desta terça-feira, 22, do Jogo Político, com transmissão ao vivo nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). No programa, apresentado pelo editor de Política Ítalo Coriolano, o parlamentar vai falar, dentro outros temas, sobre o ato de filiação do pré-candidato ao Governo do Ceará Capitão Wagner e outros nomes ao União Brasil.

O deputado comenta ainda a volta da CPI do Motim na Assembleia Legislativa do Ceará, polêmica do Telegram, influência de pastores para liberação de recursos do MEC, nova visita de Bolsonaro ao Ceará, e possível uso de armas químicas na guerra entre Rússia e Ucrânia.



No quadro Alguém me Disse, Guálter George traz novos bastidores da política e dessa vez vai falar da disputa por vagas de desembargador no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

É logo mais, às 17h30min. Até já!

Tags