Primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará ocorre nesta segunda

O projeto de lei que criou o conselho foi sancionado em julho de 2020, quando o Ceará já enfrentava a pandemia. Encontro ocorrerá no Palácio da Abolição, pela manhã

Quase dois anos após a sanção de seu projeto de lei, o Conselho de Governadores do Ceará será realizado pela primeira vez nesta segunda-feira, 21. O encontro reunirá os ex-governadores Cid Gomes, Ciro Gomes, Tasso Jereissati, Lúcio Alcântara, Francisco Aguiar e Gonzaga Mota. A reunião ocorrerá no Palácio da Abolição a partir das 9h30min.

O conselho foi criado com o objetivo de promover o compartilhamento de experiências e ideias a respeito de assuntos relevantes para o Estado. O projeto de lei que criou o conselho foi sancionado em julho de 2020, quando o Ceará já enfrentava a pandemia do novo coronavírus. A ideia inicial era realizar as reuniões duas vezes ao ano, sem recebimento de gratificação.

"São pessoas que também vivenciaram vários desafios como governadores, outras experiências, e que têm muito a colaborar com o nosso Estado. Os interesses do Ceará devem estar sempre acima de quaisquer questões partidárias ou ideológicas. O Conselho de Governadores será muito importante para nosso Estado”, disse Camilo na época.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags