Boulos desiste de disputar governo de SP para ser candidato a deputado federal

Após negociações com o ex-presidente Lula (PT), o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto propõe enfrentar o bolsonarismo" na Câmara dos Deputados e apoiar a candidatura de Fernando Haddad no pleito estadual

Guilherme Boulos (Psol) anunciou nesta segunda-feira, 21, que desistirá da disputa pelo governo de São Paulo para tentar vaga na Câmara dos Deputados. Em pronunciamento nas redes sociais, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) defendeu a unidade da esquerda no estado para derrotar “os tucanos e o bolsonarismo”.

“Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande Bancada de Esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares”, escreveu Boulos. Em vídeo, o psolista completa: "Hoje, quem na prática governo o Brasil é o Centrão, e para que a gente possa revogar todos os retrocessos, a reforma trabalhista e o teto de gastos, vamos precisar de muita força no Congresso Nacional".

A ideia é priorizar a candidatura do petista Fernando Haddad, à frente nas intenções de voto, com 24%, seguido pelo ex-governador Marcio França (PSB), com 18%, segundo última pesquisa Quaest/Genial. Depois, aparece o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (sem partido), seguido por Boulos, com 7%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Lula diz que MTST não será coadjuvante em eventual governo do PT

Após Rede aprovar federação com Psol, pré-candidata no Ceará se reúne com dirigentes

Na esfera nacional, PT e Psol firmam alianças em prol de uma federação partidária para as eleições, com defesa da candidata de Lula para o Palácio da Abolição. “O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a deputado federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de SP", completou Guilherme.

O momento do Brasil é crítico e exige gestos políticos e generosidade. Depois de muito diálogo com companheiros de partido e analisar o cenário, decidi ser candidato a Deputado Federal. Defendo a unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo no estado de SP. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) March 21, 2022

Tags