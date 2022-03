Após Rede aprovar federação com Psol, pré-candidata no Ceará se reúne com dirigentes

A pré-candidata do Psol a governadora do Ceará, Adelita Monteiro, reuniu-se neste domingo, 13, com a direção da Rede Sustentabilidade no Estado. Na véspera, o senador Randolfe Rodrigues (AP) anunciou que a Rede aprovou a formação de federação partidária com o Psol.

"É com imensa alegria que anuncio que o nosso partido, Rede Sustentabilidade, decidiu, de forma unânime, pela federação com o Partido Socialismo e Liberdade (Psol)", escreveu no Twitter. Segundo o senador, trata-se de um "passo importante" na luta contra o fascismo e por um Brasil mais justo e sustentável para o povo.

No Ceará, Adelita se reuniu com Adriano Pessoa, porta-voz da Rede no Ceará, e Dimas de Oliveira, coordenador de Formação Política da legenda no Estado.



"Ter a Rede conosco nessa caminhada é extremamente importante. Eles têm muito a colaborar na construção de um programa que mude para melhor a vida do povo cearense. Um programa que combata as desigualdades sociais de forma concreta e que trate as questões ambientais de forma séria e responsável como tem de ser", afirmou a pré-candidata.

