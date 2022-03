Lula diz que MTST não será coadjuvante em eventual governo do PT

O ex-presidente reforçou que o movimento terá papel de destaque em um eventual governo dos petistas. Declaração ocorre no mesmo dia em que lideranças do PT e do Psol estiveram reunidas para discutir eventual apoio à candidatura de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou um vídeo, na última quarta-feira, 9, no qual dirigiu-se aos representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e afirmou que o movimento terá papel de destaque em um eventual governo dos petistas.

"Se a gente voltar a governar este país, nós vamos nos encontrar muitas vezes para discutir a qualidade da casa, como gerenciar e vocês vão assumir a responsabilidade, como já assumiram, em tantos lugares onde fizeram conjuntos habitacionais de qualidade", disse Lula.

Em outro trecho do discurso, o petista declarou ser grato ao movimento por ter sustentado apoio a ele durante o tempo em que foi alvo de ações judiciais e posteriormente esteve preso. "É algo que não tem como pagar em dinheiro, mas podemos pagar na prestação de serviços (...) Vocês não serão apenas coadjuvantes. Vocês serão sujeitos da história, porque vão ajudar a construir programas, ajudar a conquistar e ajudar a governar. Esse é o nosso lema”, reforçou.

A declaração do ex-presidente ocorreu no mesmo dia em que lideranças do PT e do Psol, dentre elas o ex-presidenciável e coordenador do MTST, Guilherme Boulos (Psol), estiveram reunidas para discutir eventual apoio do Psol à candidatura de Lula em 2022.

Na última terça-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, a pré-candidata do Psol ao governo do Ceará, Adelita Monteiro, sinalizou entendimento favorável à aliança nacional e que queria fortalecer o palanque de Lula no Estado. Declarações foram dadas durante entrevista ao programa Jogo Político, do O POVO.





