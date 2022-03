MDB filia duas vereadoras e forma segunda maior bancada na Câmara de Juazeiro

O MDB filiou recentemente as vereadoras de Juazeiro do Norte, Jacqueline Gouveia e Auricélia Bezerra, tornando-se, assim, a segunda maior bancada do Legislativo do município. Com a entrada das vereadoras, a legenda passa a ter quatro representantes na Câmara Municipal de Juazeiro.

A filiação foi articulada pelo deputado estadual David Macedo, o Davi do Raimundão, que destaca o atual momento do partido de fortalecimento das bases. Jacqueline e Auricélia são pré-candidatas à Assembleia cearense e passam a integrar o MDB na atual fase da legenda de atrair filiados.

Durante entrevista à rádio CBN/O POVO Cariri, o deputado Davi do Raimundão afirmou que "as vereadoras, que são pré-candidatas a deputada estadual, têm o compromisso de, junto com o partido, contribuir no âmbito estadual"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o parlamentar, com a abertura da janela partidária pela Justiça Eleitoral, o foco do MDB no momento é atrair filiados, deixando, portanto, para um outro momento questões como uma eventual candidatura ao Governo do Estado.

"Depois desse período de fortalecimento do partido, nós iremos pensar melhor em candidatura ao governo e o caminho que nós iremos percorrer", disse.

Auricélia foi eleita para o segundo mandato em 2020, com 1.939 votos, pelo PTB. Jacqueline, por sua vez, está no primeiro mandato, eleita com 1.762 votos, pelo Republicanos.

Sobre o assunto Lula buscará aval de Dilma para aliança com MDB nas eleições de 2022, diz jornalista

Eunício reforça discurso de oposição ao PDT: "Ceará tem que se libertar"

Eunício Oliveira é reconduzido à presidência MDB no Ceará

Tags