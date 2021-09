Eunício Oliveira é reconduzido à presidência MDB no Ceará

Durante a solenidade, Eunício afirmou ainda que pretende disputar as eleições do ano que vem, após ter indicado o encerramento da sua carreira política

O ex-senador Eunício Oliveira foi reconduzido ao cargo de presidente do MDB no Ceará durante convenção do partido que ocorreu na última segunda-feira, 20. Na ocasião, Eunício afirmou ainda que pretende disputar as eleições do ano que vem, após ter indicado o encerramento da sua carreira política. Sobre a mudança, ele justificou que ainda tem "muita energia" para permanecer na vida pública.

"Tomei a decisão de entrar novamente no progresso político. Acho que ainda tenho muita energia, ainda tenho muitos relacionamentos em Brasília para ajudar o meu querido estado do Ceará", disse.

O movimento ocorre em meio a tratativas pré-eleitorais que visam, sobretudo, definir palanques estaduais a pouco mais de um ano das eleições presidenciais de 2022. Durante passagem pelo Ceará no mês de agosto, o ex-presidente Lula (PT) esteve em encontro com lideranças partidárias do estado, incluindo Eunício.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-presidente do Congresso Nacional disse, em breve discurso durante a solenidade, estar emocionado com a recondução, e destacou a presença de correligionários na sede do partido em Fortaleza.

"Agradeço imensamente a todo o diretório eleito, assim como a comissão executiva e todos os filiados e simpatizantes pela oportunidade que abraço", destacou.

Estiveram presentes na convenção o deputado federal Moses Rodrigues, os deputados estaduais Danniel Oliveira, Edilardo Eufrásio, Rafael Branco, Davi de Raimundão, Leonardo Araújo e Agenor Neto, os prefeitos Zé Firmino, de Viçosa do Ceará, e Sônia, de Madalena.

O ex-prefeito de Santa Quitéria, Tomás Figueiredo, além de delegados, membros do diretório estadual e suplentes de todo o Estado também compareceram. O evento foi realizado de forma híbrida, na sede do MDB, mas também com participações virtuais.

Sobre o assunto Jogo Político entrevista Eunício Oliveira e teólogo Jamieson Simões; assista ao vivo

Eunício reforça discurso de oposição ao PDT: "Ceará tem que se libertar"

Lula se encontra com Tasso, Cid Gomes e Eunício no Ceará

Tags