Vale-gás: prefeituras do Ceará começam a receber tíquetes; veja lista de beneficiários

De hoje, dia 14, até esta terça-feira, 15 de março, prefeituras de todo o Ceará irão receber a primeira remessa do vale-gás social de 2022. A entrega começa às 9 horas e vai até 16 horas, na sede da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), órgão responsável pela execução do programa.

Segundo a pasta, mais de 209 mil cearenses irão receber o benefício no mês de março. Para isso, é necessário que prefeitos, secretários e técnicos representantes dos 184 municípios do Estado se dirijam à SPS para que a nova remessa de tíquetes seja entregue. O programa ganha ainda mais importância devido ao recente aumento nos combustíveis anunciado pela Petrobras. A previsão é de que o gás de cozinha no Ceará chegue a custar até R$ 150.

CONFIRA AQUI LISTA DOS BENEFICIÁRIOS POR MUNICÍPIO

Segundo a secretaria, a expectativa é que, na mesma semana, os gestores comecem a distribuir o benefício à população de seus municípios. Após receber o vale-gás, a família terá direito a uma recarga no botijão de gás.

“Este benefício não representa só a recarga gratuita do botijão de gás três vezes por ano, mas significa comida no prato de centenas de famílias cearenses e, sobretudo, o compromisso deste Governo com o nosso povo”, destaca a titular da SPS, Socorro França.

Quem pode receber

O público-alvo do programa são as famílias do Cartão Mais Infância, os beneficiários do Auxilio Brasil com renda per capita igual ou inferior a R$ 150 e as famílias de jovens inscritos no programa Virando o Jogo. Ao todo, são 209.065 pessoas beneficiadas nesta entrega.

Onde fica a sede da SPS

Rua Soriano Albuquerque, 230, bairro Joaquim Távora, Fortaleza, Ceará



O que é o Vale-Gás Social

Criado pelo Governo do Ceará no início da pandemia de coronavírus, após aprovação na Assembleia Legislativa do Ceará, o programa Vale-Gás Social virou política pública permanente e contempla famílias em situação de vulnerabilidade social com a recarga gratuita do botijão de gás três vezes por ano. O benefício é executado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

com informações da assessoria de imprensa da SPS