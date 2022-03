Bolsonaro: "Uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa"

Apesar das cobranças à Petrobras pelo reajuste dos preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a gasolina brasileira está entre as mais baratas do mundo. "Uma das gasolinas mais baratas do mundo é a nossa. Nós também estamos sofrendo, mas não tanto quanto outros povos aí fora", afirmou na noite de sábado, 12, em videoconferência do Congresso Brasil Profundo.

Ele reconheceu que o País enfrenta problemas de inflação e alta nos combustíveis, mas afirmou que outros lugares estão sofrendo mais. "Estamos dando o melhor de nós", afirmou o presidente.

Sobre o assunto "Não tem nada de bolsonarista", diz Cid Gomes sobre presidente do PL no Ceará

Bolsonaro será lançado à reeleição no dia 26 de março

Aos 90 anos, ex-presidente FHC fratura fêmur e fará por cirurgia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, mais cedo, Bolsonaro disse que deverá cobrar do Ministério de Minas e Energia explicações sobre o que já foi feito para notificar os postos que não reduziram o preço do diesel e demais impostos, após sanção, na sexta-feira,11, do projeto de lei de que altera cobrança do ICMS sobre os combustíveis.

"Nossa lei foi sancionada no dia de ontem (sexta) e não chegou ordem para baixar R$ 0,60 centavos, então deverá ser comunicado. Vou entrar em contato com o ministro de Minas e Energias pra saber o que já foi feito para notificar o pessoal que tem que baixar R$ 0,60 centavos no preço do diesel, que equivale a uma parte do ICMS e todo o imposto federal que eu zerei", afirmou a jornalistas.

Tags