Cearenses devem receber primeira entrega do Vale Gás Social deste ano na próxima semana

Os prefeitos dos 184 municípios cearenses receberão, nos próximos dias 14 e 15 de março, a primeira entrega do Vale Gás Social deste ano, que deverá beneficiar mais de 209 mil pessoas em todo Estado.

A entrega será realizada na sede da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), órgão responsável pela execução do programa.



Com o tíquete em mãos, a família tem direito a uma recarga no botijão de gás. “Este benefício não representa só a recarga gratuita do botijão de gás três vezes por ano, mas significa comida no prato de centenas de famílias cearenses e, sobretudo, o compromisso deste Governo com o nosso povo”, destaca, em nota do Governo, Socorro França, titular da SPS.



Estão aptas a receber o Vale Gás Social as famílias que já recebem o cartão Mais Infância, beneficiários do Auxílio Brasil com renda per capta igual ou inferior a R$150.00 e as famílias dos jovens inscritos no programa Virando o Jogo.

O Vale Gás Social foi criado pelo Governo do Estado em 2020, como uma das medidas para diminuir os impactos das restrições causadas pela pandemia do Covid-19. No entanto, o programa virou política pública permanente e atende famílias vulneráveis socialmente com a recarga do botijão de gás três vezes por ano.

