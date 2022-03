PDT inicia últimos encontros de pré-candidatos a governador

O PDT realiza neste fim de semana os últimos encontros de pré-candidatos a governador do Ceará, dentro do debate interno para a definição do partido. As reuniões ocorrem desde o ano passado, com participação dos quatro postulantes — Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa; Izolda Cela, vice-governadora; Mauro Filho, deputado federal; e Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Nesta sexta-feira, ocorre o encontro regional da Região Metropolitana de Fortaleza, em Pacajus. Neste sábado, 12, será o encontro do Litoral Oeste, em Paracuru.

Ao final dos encontros, a expectativa é de que a definição de quem será candidato ainda leve algum tempo. O prazo das convenções é entre julho e agosto e líderes pedetistas falam de levar a definição até perto desse prazo.

Com informações do repórter Carlos Holanda

