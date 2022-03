Arthur do Val se afasta do MBL, vê exagero em cassação e se diz chateado com Moro

O parlamentar afirmou que se afastará do MBL para não prejudicar os companheiros do grupo

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos/SP), conhecido como Mamãe Falei, decidiu se afastar do Movimento Brasil Livre (MBL). Após retirar sua pré-candidatura do governo de São Paulo, o parlamentar diz que considera um “exagero” a possível cassação de seu mandato, após o vazamento de áudio machista e misógino sobre mulheres ucranianas. Ele também manifestou chateação com o ex-ministro Sergio Moro, correligionário e agora seu ex-aliado.

O pré-candidato à Presidência pelo Podemos afirmou repudiar veementemente as declarações atribuídas ao deputado estadual. Em nota, Moro afirmou que o "tratamento dispensado às mulheres ucranianas refugiadas e às policiais do país é inaceitável em qualquer contexto".



Na última sexta-feira, 4, áudios enviados por Do Val, que estava viajando à Ucrânia sob o pretexto de auxiliar a resistência local contra a invasão russa, foram divulgados nas redes sociais. Nas mensagens, o deputado afirma que as refugiadas da fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia “são fáceis, porque são pobres”. Ele diz também que a fila de baladas brasileiras “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, Arthur do Val afirmou que se afastará do MBL para não prejudicar os companheiros do grupo. “Não é justo que essas pessoas sofram a consequência de um erro só meu”, disse. Ele ressalta ainda não saber se o afastamento será definitivo.

“A minha sensação é de frustração, de tristeza da parte dele. Outra coisa são os fatos. E o fato é que nós ainda temos um país que está aí na beira de ter Lula ou Bolsonaro. Se eu estou atrapalhando a missão [de Moro], será que eu não faria o mesmo [que ele fez]? Será que faria diferente? Eu hoje te falaria diferente”, disse Mamãe Falei, sobre o ex-juiz e pré-candidato ao Planalto.

