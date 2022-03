Arthur do Val diz que quer reconquistar namorada: "Essa crise é diferente de todas"

O deputada afirma que o baque pelo término foi até maior do que o provocado pelos desdobramentos políticos do escândalo

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), o Mamãe Falei, elegeu como prioridade recuperar a sua namorada após escândalo envolvendo vazamento de áudio. A informação é da coluna de Mônica Bergamo para a Folha.

A namorada, Giulia Blagitz, usou as redes sociais para informar a decisão após falas sexistas do deputado sobre mulheres ucranianas. Arthur do Val afirmou, dentre outras coisas, que as ucranianas são fáceis porque são pobres.

Amigos próximos do deputado, no entanto, relataram à coluna de Bergamo que o baque pelo fora público foi até maior do que o provocado pelos desdobramentos políticos do escândalo.

À coluna, o deputado confirmou. "O negócio da Giulia [fim do relacionamento] pegou. A verdade é essa".

"Eu lido bem com questões políticas e desafios profissionais. Mas essa crise é diferente de todas. Quando afeta família, o nosso círculo mais íntimo, é outra história", disse ainda.

Ele admite que vai ser difícil retomar o relacionamento com Giulia. "Ela não é brava. Ela é justa", diz. "Imagine você amar uma pessoa, essa pessoa te amar. E de repente cai um balde de sujeira em cima de tudo isso", afirma.

Arthur do Val diz entender que não é simples se relacionar com um homem público, que tem a vida exposta. Por esse motivo, ele diz que sempre tentou preservar o namoro. Mas, agora, a situação pode ter se complicado irremediavelmente. "Estou ruindo. Mas não é pela política. E sim por ter perdido a pessoa que eu amo", diz.

O parlamentar é alvo de dezenas de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de SP e responderá ainda a procedimento disciplinar, podendo ser expulso de seu partido, o Podemos. No fim de semana, ele recuou da pré-candidatura ao governo de São Paulo.

Uma das consequências que mais o deprimiu, no entanto, foi o rompimento com Giulia.

Na mensagem em que terminou o namoro, a enfermeira escreveu: "Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos diferentes".

Em seguida, afirmou: "Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas uma coisa podem ter certeza: o amor sempre foi real e sempre será".

Em um primeiro momento, ela excluiu o perfil da rede social. Depois, retornou, mas passou a excluir pessoas que começaram a segui-la depois do escândalo.

