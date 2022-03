"Vamos discutir respeitando nossos aliados", diz Camilo após aceno de Sarto à candidatura de RC

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou nesta segunda-feira, 7, que as discussões sobre a sua sucessão ocorrerão “respeitando os aliados” e os pré-candidatos do PDT que pleiteiam a cabeça da chapa governista em 2022. A declaração foi dada durante evento de anúncios para a educação pública, no Centro de Eventos, em Fortaleza.

“Todos os quadros e candidatos são grandes nomes (...) Vamos discutir respeitando nossos aliados e respeitando os candidatos, de forma que a gente possa entrar num consenso”, afirmou o governador citando cada um dos quatro nomes, até então, apontados como prováveis candidatos à sucessão governamental pela base aliada.

Na lista estão a vice-governadora, Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, o deputado federal e ex-secretário Mauro Filho e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

No início deste mês, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), manifestou apoio ao seu antecessor, Roberto Cláudio, para ser o candidato do PDT a governador do Ceará. “O nome que hoje representa e traduz, ao meu juízo, o melhor nome do PDT, que tem juventude, experiência e conhece o Ceará é o ex-prefeito Roberto Cláudio”, afirmou Sarto, considerando ainda que RC foi “o maior prefeito da história da cidade".

O senador Cid Gomes (PDT) avaliou como "natural" o aceno feito por Sarto ao seu antecessor, mas ressaltou que o a escolha dependerá de avaliações do cenário político e da possibilidade de alianças.

Camilo projetou ainda que deve avaliar até o final de março, respeitando os prazos eleitorais, “a possibilidade de sair para uma candidatura ainda neste ano”. O governador é cotado para disputar a única vaga no Senado à qual o Ceará terá direito nestas eleições.

Caso a tendência de ser candidato a senador se confirme, Camilo precisará se desincompatibilizar do cargo de governador até o dia 2 de abril de 2022, seis meses antes da eleição, para respeitar o que determinam as regras da Justiça Eleitoral.



Com informações da repórter Alexia Vieira