Kiev ou Kyiv? Por que existe diferença na escrita do nome da capital da Ucrânia?

O nome da capital da Ucrânia se tornou um dos principais assuntos mais comentados do mundo nos últimos dias. O motivo é a invasão realizada pelas tropas russas ao território ucraniano. Mas a grande dúvida é qual a forma correta de se grafar o nome da cidade: Kiev ou Kyiv?

Na verdade, as duas formas estão corretas. No entanto, a diferença está no fato de que "Kiev" é escrita na língua russa, e "Kyiv" no ucraniano. O uso diferenciado da palavra também tem como explicação questões políticas e históricas.

A outra curiosidade é que ambos idiomas têm uma proximidade além do alfabeto compartilhado, o cirílico - também utilizado no bielorrusso, búlgaro, sérvio e macedônico. A diferença entre Kiev e Kyiv surge da transliteração, ou seja, quando vertemos uma palavra de um alfabeto a outro. Em russo, se escreve (Kiev) e em ucraniano (se lê Ki-iv). A escolha tem relação com a geopolítica entre as nações e de qual língua tomamos como base para traduzir - russo ou ucraniano, no caso.

Há cerca de oito séculos, o idioma compreendido como eslavo oriental foi o ponto de partida para as ramificações linguísticas que originaram ambos idiomas. Quando essas variações ocorrem ao ponto de dois ou mais idiomas distintos surgirem, é comum que surjam duas formas diferentes de se escrever uma mesma palavra.

O nome do presidente Vladimir Putin, por exemplo, pode ser escrito Volodimir Putin em ucraniano. Da mesma forma, o nome do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, em versão russa, seria Vladimir Zelensky.

O historiador e doutor em literatura e cultura russa pela USP, Lucas Simone, consultado pelo jornal , explica que há muita dúvida em relação às "minorias de falantes de russo" ou "maioria falante de ucraniano". Na capital da Ucrânia, por exemplo, a maioria da população fala o russo, mas nem por isso as pessoas deixam de se entender como ucranianas.

"Para nós, brasileiros, a dificuldade em entender essa diferença na língua é porque moramos em um país onde o pertencimento jurídico se dá mediante o nascimento. Na Europa nada disso vale, o princípio jurídico é da descendência: a pessoa pertence à nacionalidade de seus ancestrais", explica.

