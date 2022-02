Vereador Bruno Mesquita apresenta pedido de licença do mandato

O vereador Bruno Mesquita (Pros) pediu licença do mandato nesta quinta-feira, 24, por meio do Requerimento nº 1157/22, lido por ele mesmo na Câmara Municipal. O parlamentar solicitou seu afastamento durante o período de 120 dias sob o argumento de precisar tratar de assuntos particulares. A licença do vereador começa a partir do dia 1º de março.

Mesquita aproveitou ainda para salientar a importância da união e diálogo de seu partido, e reforçou que durante os quatro meses que ele terá de licença parlamentar, vai estar mais presente na comunidade do Grande Panamericano e da região do Itaperi, recebendo as demandas da população.

O vereador Pedro Matos, também do Pros, é quem vai assumir a vaga de Bruno no período em que estiver ausente de suas funções. Pedro possui formação em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e recebeu 5.139 votos nas eleições de 2020.



