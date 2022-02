Vereador de Iguatu chama professores de "gulosos" após pressão por reajuste; veja vídeo

Integrantes do magistério protestavam contra projeto da Câmara que previa o complemento do repasse de 10,18% do piso da categoria, inferior ao proposto pelo governo federal

O vereador Rômulo Fernandes (PSD) teve papel central em polêmica envolvendo a última sessão da Câmara dos Vereadores de Iguatu (CMI), realizada nesta terça-feira, 22. Durante debate na Casa que envolvia a discussão sobre o reajuste de 33,24% ao magistério do município, valor proposto pelo governo federal ao piso salarial nacional da categoria, o parlamentar se referiu aos professores como “gulosos”.

Tramitava na Câmara o projeto de complemento do repasse de 10,18% do piso da categoria. A nova pauta assegura reajuste nas tabelas dos profissionais para que não exista profissional com salário abaixo do piso nacional. Representantes dos professores defenderam que a pauta não foi discutida com os profissionais. Eles pediram então pela retirada do projeto e efetivação do repasse de 33,34%, conforme sugerido pela União.

Em discurso exaltado, Rômulo disse que os professores deram "mau exemplo" ao atrapalhar o seu pronunciamento. “Vocês [professores] têm que acordar para realidade. Não vão se basear pelos vereadores de oposição que só querem atrapalhar. Os projetos votados dão benefícios para diversas categorias. O município não só tem vocês como funcionários. Vocês são muito gulosos. Tenham paciência. Vocês se acham ‘o tal‘. Não temos medo de ‘zoada’. Se viessem com educação talvez ganhassem mais coisas [benefícios]”, discursou o parlamentar em meio a vaias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador Rômulo Fernandes (PSD) sem exaltou na última sessão da Câmara dos Vereadores de Iguatu (CMI), realizada nesta terça-feira, 22, e se referiu aos professores como “gulosos”. A categoria pedia reajuste do magistério de 33,34%, conforme sugerido pelo governo federal. pic.twitter.com/Qt3rQRK9xq — Jogo Político (@jogopolitico) February 23, 2022

Na Casa, o vereador ocupa uma vaga de suplente pela sua legenda e integra a base do prefeito da cidade, Ednaldo Lavor (PSD). Procurado, ele não se posicionou após a repercussão do vídeo, que viralizou nas redes sociais.