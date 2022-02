Com reajuste de 33,24%, professores de Uruoca podem receber salários de até R$ 4,4 mil

Na cidade, os novos valores serão pagos na folha de pagamento do magistério no mês de março

O prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino (PDT), sancionou, nesta segunda-feira, 21, o projeto de lei enviado pela Câmara de Vereadores que prevê o reajuste em 33,24% nos salários dos professores. Segundo o Executivo municipal, a complementação do piso salarial contemplará 100% dos profissionais da educação, entre os efetivos e os temporários.

Na cidade, os novos valores serão pagos na folha de pagamento do magistério no mês de março. Na tabela de vencimentos acessados pelo O POVO, os valores a serem recebidos pelos trabalhadores variam entre R$ 1.932 até R$ 4.400, a depender da classe e a carga horária do profissional.

“Continuamos reafirmando o nosso compromisso com a educação de Uruoca. Não poderíamos ter ação diferente. A lei que aprova o aumento dos professores foi sancionada. Teremos profissionais que irão receber além do piso nacional”, afirma, em nota, o prefeito da cidade.

O município ainda deve entrar na listagem dos mais de 70 municípios cearenses que já conseguiram alcançar o reajuste salarial de 33,24% para a categoria e devem ter o aumento regulamentado de acordo com a Lei Federal 11.738, de 2008,do Piso Nacional dos Professores. O balanço é feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce).





O reajuste feito aos profissionais do magistério de Uruoca foi anunciado por meio das redes sociais:





