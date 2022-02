Senador Sá diz concederá reajuste de 34% a professores, acima do piso nacional, diz sindicato

O reajuste, contudo, não é o maior a ser concedido no Ceará. Segundo levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), o recorde foi alcançado por Ipueiras, com 40,05%

A Prefeitura de Senador Sá, há 216 km de Fortaleza, deve conceder um reajuste de 34% aos professores do município. A porcentagem, se obedecida, representa um valor acima do proposto pelo Governo Federal, que reajustou o piso salarial nacional da categoria para 33,24%. A informação é de integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público Municipal de Massapê e Senador Sá (Sindsemma), mobilizador das reividincações em prol do reajuste no município.

“Nós temos hoje um município organizado para conceder esse reajuste de 34% aos professores. Nós pagamos o abono salarial e estamos garantido um salário melhor a esses profissionais que são um dos principais motores do desenvolvimento do nosso município”, diz o prefeito da cidade Bel Júnior (PP), em nota enviada pela instituição. A reportagem tentou contato direto com o gestor, porém, não obteve resposta.

Contudo, o reajuste não é o maior a ser concedido no Ceará. Segundo levantamento feito pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), nesta segunda-feira, 21, o recorde foi alcançado por Ipueiras, com 40,05%. Na folha de janeiro de 2022, a cidade já havia implantado o percentual de 6,81% referente ao reajuste de 2018. Agora, com mais 33,24%, o valor ficou entre os mais expressivo.



Segundo a Fetamce, profissionais do magistério em 76 municípios do Ceará já conseguiram alcançar o reajuste salarial de 33,24% para a categoria e devem ter o aumento regulamentado de acordo com a Lei Federal 11.738, de 2008. Dentro deste grupo, também em destaque para os percentuais acima dos 33,24% está Mulungu (33,401%), Horizonte (33,33%) e Caririaçu (33,25%).

