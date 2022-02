Aumento no salário de professores do Ceará, de 33,34%, é enviado por Camilo à Assembleia

A proposta de reajuste salarial dos professores da rede pública estadual do Ceará, de 33,34%, foi assinada na tarde desta terça-feira, 22, pelo governador Camilo Santana (PT) e enviada à Assembleia Legislativa. A assinatura ocorreu durante live realizada pelo chefe do Poder Executivo estadual.

"Estou encaminhando hoje a mensagem para a Assembleia Legislativa para que eles aprovem o mais rápido possível, para que a gente possa implementar o piso retroativo a janeiro, contemplando os profissionais da rede pública estadual", afirmou Camilo.

O percentual é 0,1 ponto percentual acima do que define a portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, assinada no dia 4 de fevereiro pelo governo federal. O valor será concedido na carreira dos professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

O reajuste havia sido anunciado pelo governador em 9 de fevereiro. Mais de 51 mil profissionais, entre professores da ativa, aposentados, pensionistas e temporários, receberão o reajuste, de acordo com a proposta.

