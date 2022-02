Sergio Moro cai e é ultrapassado por Ciro Gomes em nova pesquisa CNT

Nova Pesquisa CNT de Opinião, divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra o crescimento do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) na intenção de votos para a corrida presidencial deste ano. Em dezembro, o pedetista tinha 4,9% de preferência do eleitorado. Agora, ele aparece com 6,7% e volta a assumir a terceira posição na disputa.

Para o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), a situação foi de recuo. Segundo a CNT, em julho de 2021, o presidenciável estava empatado com Ciro ao registrar 5,9%. De dezembro do ano passado até fevereiro deste ano, ele saiu de 8,9% para 6,4% das intenções de voto, respectivamente.

A 151ª Pesquisa CNT de Opinião FOI realizada de 16 a 19 de fevereiro de 2021. Foram entrevistados 2002 pessoas. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos os candidatos estão tecnicamente empatados, apesar de numericamente Moro ocupar agora a quarta posição.

Ciro e Moro disputam a chamada "terceira via" nas eleições para a Presidência da República. Os candidatos buscam alcançar o atual chefe do Executivo nacional Jair Bolsonaro (PL) e conseguir rivalizar com o ex-presidente Lula (PT) em eventual segundo turno no pleito. A liderança segue com o petista, com aparece com 42,2%, seguido de Bolsonaro, que cresceu para 28%.

