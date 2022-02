Pesquisa CNT: Lula mantém liderança com 42,2%; Bolsonaro cresce e chega a 28%

Dados da Pesquisa CNT de Opinião divulgada nesta segunda-feira, 21, mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 42,2% das intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022. Já o atual chefe do Executivo Nacional, Jair Bolsonaro (PL), soma 28%. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT)

A última pesquisa aconteceu em dezembro do ano passado. Na comparação entre as duas, Lula permanece praticamente estável e dentro da margem de erro: de 42,8% para 42,2% agora. Já o atual presidente subiu de 25,6% para 28%. Os números remetem ao voto estimulado, ou seja, em que o pesquisador mostra aos eleitores os nomes a serem escolhidos.

A queda, segundo a CNT, foi registrada na intenção de votos do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que foi de 8,9% para 6,4%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) estava em baixa com 4,9% em 2021, mas cresceu para 6,7%. Também estão na pesquisa João Doria (1,8%); André Janones (1,5%); Simone Tebet (0,6%); Felipe d’Avila (0,3%); e Rodrigo Pacheco (0,3%). Brancos e nulos alcançam 6,2% e indecisos, 6,0%.

A pesquisa foi realizada de 16 a 19 de fevereiro de 2022, com 2.002 entrevistas de eleitores do Brasil com idade a partir de 16 anos, distribuídas em 137 municípios, de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-09751/2022.

