Em Petrópolis, "taxa do príncipe" continua vigente; entenda por quê

A cidade de Petrópolis-RJ, que atualmente enfrenta situação de calamidade pública devido aos temporais que atingem o município, registra a existência de uma taxação imobiliária da época do Império e que ainda continua vigente. Criado pelo imperador Dom Pedro II, o laudêmio ou “taxa do príncipe” é um imposto recolhido em alguns pontos da localidade fluminense.

O tributo estabelece que quando um imóvel, localizado no terreno onde ficava a Fazenda do Córrego Seco (atual centro e bairros valorizados), muda de dono, uma taxa de 2,5% do valor da venda deve ser paga aos descendentes de parte da antiga família imperial. A taxa beneficia, portanto, a família Orleans e Bragança no Brasil.

Criado em Petrópolis ainda em 1847, o imposto teve início após o imperador distribuir terras da antiga Fazenda do Córrego Seco a colonos alemães e criar a taxação chamada de laudêmio (prêmio) que funcionava como um aluguel a ser pago ao proprietário e aos seus descendentes sempre que o lote fosse repassado a outro dono.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Previsão do tempo para hoje preocupa Petrópolis

Petrópolis, um novo drama da urbanização selvagem no Brasil

Saiba o que governo federal vem fazendo por Petrópolis enquanto Bolsonaro está na Europa

Busca desesperada por desaparecidos em Petrópolis após chuvas que deixaram mais de 100 mortos

Perfil fake tenta desviar doações destinadas a vítimas das chuvas em Petrópolis

Em entrevista ao site Aventuras na História em setembro do ano passado, o ex-vereador de Petrópolis Anderson Juliano disse que a existência da taxa é respaldada pela legislação federal.

Segundo ele, o recolhimento é feito pela Companhia Imobiliária de Petrópolis, que é administrada por herdeiros da família de Dom Pedro II. “Mesmo se você agregar valor ao terreno, na hora de comprar, é preciso o comprador pagar laudêmio em cima da benfeitoria (inclusa no valor do imóvel) e não sobre o terreno da casa”, disse ao portal.