Saiba o que governo federal vem fazendo por Petrópolis enquanto Bolsonaro está na Europa

Fortes chuvas atingiram a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, nessa terça-feira, 15. Em apenas 4 horas, foram registrados 200mm de chuvas, provocando 189 deslizamentos, incluindo áreas residenciais, transbordamento de rios e mais de 100 óbitos, de acordo com informações da defesa civil municipal. Os desastres ocorrem em meio à viagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Rússia, promovida para encontro com Vladimir Putin.



Com seu líder fora do Brasil, o governo federal vem se manifestando diante do assunto. Por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e da Defesa Civil Nacional, a gestão iniciou, nesta quarta-feira, 16, uma mobilização junto às defesas civis do estado e município para prestar socorro à região e às vítimas.

“Esse é o momento de prestar socorro e apoiar as forças estaduais e municipais na remoção das pessoas das áreas de risco, bem como oferecer todo o suporte aos desabrigados”, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, embarcou na manhã desta quarta para o Rio de Janeiro para se deslocar para Petrópolis, com o objetivo de oferecer apoio do governo federal nas ações de resposta ao desastre.

No mesmo dia, durante sua viagem, Bolsonaro afirmou que o governo federal deverá liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade para os trabalhadores de Petrópolis. Ele citou ainda um “crédito especial para atender aos vitimados da catástrofe de uma água em abundância que caiu e para a reconstrução de alguma coisa”.

Na ocasião, o mandatário afirmou nas redes sociais ter falado com o governador do Rio, Cláudio Castro:

- Falei também para o governador do Rio, Cláudio Castro, que se encontra na região atingida.



- Retorno na próxima sexta-feira e, mesmo distante, continuamos empenhados em ajudar ao próximo. Deus conforte aos familiares das vítimas. @secomvc @MinEconomia @mdregional_br @govbr — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 16, 2022

“Como é praxe nessas questões, lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do fundo de garantia e a construção de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região”, disse, ao ser questionado sobre as providências a serem tomadas pelo governo federal, conforme o Uol.

Nesta quinta-feira, 17, o presidente deixou Moscou e seguiu para Budapeste, na Hungria. Depois ele embarca direto para o Brasil, onde fará um sobrevoo na sexta na região atingida pelas chuvas que deixaram mais de 100 mortos na serra do Rio. O anúncio foi feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL).

Diante do desastre, a oposição a Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados quer criar uma comissão para acompanhar as ações de ajuda do governo federal às vítimas da tragédia que atinge a cidade de Petrópolis, na serra do Rio.

Deputados de oposição, como Marcelo Freixo (PSB), líder da minoria, Jandira Feghali (PCdoB) e Talíria Petrone (Psol), se reunirão com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PL), nesta quinta para pedir a criação de uma comissão externa formada por parlamentares fluminenses para acompanhar “as medidas federais no socorro às vítimas em Petrópolis”.