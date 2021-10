Facebook e Instagram removem vídeo em que Bolsonaro liga vacinas a Aids

A última edição da live semanal do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), foi removida do Facebook e do Instagram. Durante o vídeo, transmitido na quinta-feira, 21, Bolsonaro afirmou que as vacinas contra a Covid-19 poderiam causar Aids.

Sobre o assunto Cientistas e políticos reagem a mentira dita por Bolsonaro sobre vacinas e aids

A afirmação, feita sem embasamento científico, estava em uma suposta notícia lida pelo presidente. No entanto, não existe relação entre o HIV (vírus causador da Aids) e a Covid-19, nem entre o HIV e as vacinas contra a Covid-19.

É a primeira vez em que uma live do presidente é removida das plataformas, embora a divulgação de informações falsas por Bolsonaro seja recorrente. Apenas uma outra publicação do mandatário havia sido retirada do Facebook antes, um vídeo defendendo o uso de cloroquina - comprovadamente ineficaz contra a Covid-19 - e pregando o fim das medidas de distanciamento social.

