Moro rebate ataques de Lula e diz que petista "tem medo" da Lava Jato

O ex-ministro e pré-candidato à Presidencia Sergio Moro (Podemos) usou as redes sociais para responder, nesta terça-feira, 15, aos ataques do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em publicação, o ex-juiz disse que o adversário tem medo da Lava Jato e de sua candidatura, dizendo que não precisa do cargo de magistrado para participar de um embate.

“O destempero do Lula confirma o que sempre pensei: ele tem medo da Lava Jato e do que o meu projeto representa. Não preciso da toga para enfrentar ninguém. A verdade basta”, escreveu. Na manhã desta terça, o petista chamou o concorrente às eleições de “medíocre”, afirmou que ele “sem a toga não vale nada” e fez comentários sobre a Lava Jato.



Em uma entrevista à Rádio Banda B, de Curitiba, o ex-presidente chegou a dizer que não considera o ex-juiz para uma possível disputa no segundo turno das eleições. “Eu não considero ele nem candidato. O papel que ele está fazendo em cada entrevista é tão ridículo, que eu quero que ele se exponha mais, quero que ele tenha mais tempo na televisão e dê mais entrevistas em rádios. Quero que ele se coloque na frente da imprensa para se desnudar, porque aquele homem sem toga não vale nada”, criticou Lula.

Os embates acontecem após o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandar arquivar, nesta segunda-feira, 14, o inquérito que ele próprio instaurou contra os procuradores da extinta Operação Lava Jato.