Santinho da possível chapa Lula-Alckmin já circula em redes sociais do PT

Já circula nas redes sociais do PT um santinho da possível chapa Lula-Alckmin para a disputa da Presidência da República neste ano, segundo a colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo. De acordo com a publicação, na montagem com o rosto dos dois aparece a inscrição “Frente Ampla Contra Bolsonaro”.

O ex-presidente e o ex-governador de São Paulo já se reuniram por diversas vezes reservadamente para acordar uma eventual chapa. O último encontro aconteceu na na sexta-feira, 11, na casa de Fernando Haddad (PT), articular político da chapa e pré-candidato ao Governo de SP. Na conversa, os dois avançaram nas negociações para a formação da aliança e estabeleceram o mês de março como momento em que a aliança deve ser anunciada oficialmente.

Para próximos dias, o planejamento é que Lula e Alckmin se dediquem à definição do partido a que o ex-governador vai se filiar para se candidatar ao lado do petista. As conversas com o PSB são as mais avançadas, mas aliados da dupla dizem que outras opções estão na mesa.

Em novembro de 2021, Lula teria dito a interlocutores poder dormir tranquilo com Alckmin na vice. Na visão do ex-presidente, o ex-tucano não seria um conspirador e ajudaria na governabilidade. Em janeiro deste ano, Lula sinalizou, em seguida, que pode sim se unir ao ex-tucano em nome da governabilidade de seu eventual terceiro mandato.



"Temos divergências? Temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visões de mundo diferentes, mas isso não impede que se construa a possibilidade das divergências serem colocadas em um canto e você colocar as convergências em um outro canto para poder governar. Não terei nenhum problema se tiver que fazer uma chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e poder governar esse país", escreveu Lula nas redes sociais.