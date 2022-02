Lula sinaliza a empresários do agronegócio que Alckmin irá para o PSD, diz jornalista

A fala teria ocorrido durante a reunião entre o ex-presidente e nomes importantes do setor que teriam confirmado que Alckmin seria capaz de atrair o apoio do setor ao petista

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria confirmado, durante reunião com empresários do agronegócio, que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) vai se filiar ao PSD neste ano para disputar a eleição presidencial como vice na chapa petista. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

De acordo com Amado, durante a reunião, o ex-presidente questionou se Alckmin seria capaz de unificar o apoio do setor à candidatura petista; ao ouvir um sim como resposta, teria garantido que concretizará o acordo com Alckmin e com o PSD, presidido atualmente pelo ex-ministro Gilberto Kassab, que já tratou como improvável apoiar o PT no 1° turno.

Para selar o acordo, em tese, o PT teria que apoiar candidatos do PSD aos governos estaduais de determinadas localidades e ainda assegurar trabalhar pela reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), à frente da casa parlamentar. Hoje Pacheco ainda figura como um provável nome do partido para a disputa da Presidência.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags