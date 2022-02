Deputados bolsonaristas realizam curso de operações no Bope, mesmo sem carreira militar

Segundo a Secretaria Estadual de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o curso feito pelos parlamentares é "prioritariamente para o efetivo policial militar"

Uma reportagem do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, revelou que deputados bolsonaristas estão participando de um curso oferecido para policiais e seguranças de autoridades, mesmo sem nenhuma ocupação militar. É o caso dos deputados estaduais Alexandre Knoploch (PSL-RJ) Alexandre Freitas (Podemos-RJ). Ambos estão inscritos nesta semana de um curso de operações táticas do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Segundo a Secretaria Estadual de Polícia Militar do Rio de Janeiro, o curso feito pelos parlamentares é “prioritariamente para o efetivo policial militar”. Segundo a PM, se solicitado, o curso pode ser oferecido a profissionais ligados à segurança de autoridades, área também não exercida pelos deputados.

Ao Metrópoles, os bolsonaristas alegam que foram convidados pela corporação. Nas redes sociais, Knoploch escreveu, na última sexta-feira, 11, que foi “acompanhar de perto pelo que passam os guerreiros nas operações policiais”.

Procurados, os deputados justificaram a participação por “necessidade de acompanhar a realidade policial” e, assim, contribuir com servidores e a segurança pública.

