Bolsonaro escala ministros para promover ações do governo na TV

Três integrantes do primeiro escalão se pronunciaram em cadeia nacional em prol de propaganda de pautas do governo federal consideradas eleitorais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou uma série de ações para impulsionar a campanha para sua reeleição e decidiu, recentemente, a escalar o seu time de ministros para divulgar ações do governo em rede nacional de rádio e TV. Segundo o jornal Metrópoles, nas últimas duas semanas, três integrantes do primeiro escalão se pronunciaram em cadeia nacional em prol de propaganda de pautas do governo federal consideradas eleitorais.

No dia 28 de janeiro, o ministro da Cidadania, João Roma (Republicanos-BA), realizou um pronunciamento de quase 5 minutos para exaltar ações sociais, como o Auxílio Brasil, o vale gás e a redução da tarifa de energia elétrica para famílias de baixa renda.

“O governo federal está unido para cuidar daqueles que mais precisam. Nesse sentido, esclareço que os recursos dedicados aos principais programas sociais foram triplicados, para que o cidadão exerça sua cidadania plena, num momento em que a economia do nosso país volta à normalidade. Aqui, ninguém fica para trás”, disse o ministro do Centrão.

Antes de finalizar sua fala, Roma reforçou que o governo segue “de mãos dadas com os brasileiros”, promovendo a “prosperidade” e reafirmando as “principais conquistas” do governo.

Na última terça-feira, 1º de fevereiro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, convocou um pronunciamento em rede nacional para celebrar o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores e as novas regras para renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Ambas as ações foram anunciadas por Bolsonaro em 31 de dezembro e 27 de janeiro, respectivamente.

“Essas são grandes homenagens que o governo do presidente Bolsonaro presta aos estudantes, aos professores e à educação brasileira. Estamos cientes dos esforços de cada um, em cada escola e em cada universidade em prol da educação e do Brasil”, disse o titular da pasta.

Nessa quarta-feira, 9, o ministro da Previdência e do Trabalho, Onyx Lorenzoni, entrou em cena para se pronunciar em rede nacional. Em sua fala, que durou pouco mais de cinco minutos, ele falou das mudanças na realização da prova de vida por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), anunciadas há mais de uma semana.

“[Esse conjunto de ações] é a comprovação de que a decisão tomada pelo presidente da República em tratar com um equilíbrio um dos piores momentos da história do mundo foi acertada. […] Essa é a diretriz do governo federal que cuida das pessoas e é sensível às suas dificuldades. Nosso objetivo é transformar vidas”, afirmou Onyx.

