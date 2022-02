Provocado por Moro, Ciro pede que ex-juiz deixe de "frouxidão" e marque debate entre os dois

O ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) decidiu rebater a mais recente provocação feita por Sergio Moro (Podemos) sobre a possibilidade de um debate entre os dois. Em publicação nas redes sociais, o pedetista pediu para que o ex-juiz e também pré-candidato ao Planalto "deixe de frouxidão" e marque a "hora, local e tema" para a troca de ideias entre os dois.

A resposta seria a uma afirmação do ex-juiz em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, nesta terça-feira, 8. O presidenciável afirmou que toparia conversar com o adversário caso o pedetista ficasse "um mês sem ofender ninguém, sem dar um palavrão". Na ocasião, ele também afirmou que o chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento defendido por Ciro não vai funcionar, se vier a ser eleito.

"Sergio Rolando Lero Moro, sob domínio do MBL, continua fugindo do debate, mas agora com pose de falso machão. A máscara de enganador, no entanto, não desprega do rosto. Deixa de frouxidão, cara, e escolha hora, local e tema", rebateu Ciro.

Os pré-candidatos disputam a posição na chamada terceira via para as eleições presidenciais deste ano. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 9, ambos aparecem empatados com 7% das intenções de votos, o que revela um crescimento de Ciro na disputa. Na liderança permanece em primeiro lugar o ex-presidente Lula e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PSL).



