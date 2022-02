Adrilles é demitido da Jovem Pan após saudação associada ao nazismo

O gesto foi feito durante um debate no programa Jovem Pan News sobre o caso do youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil

O comentarista Adrilles Jorge foi demitido da Jovem Pan depois de fazer um gesto com a mão direita, associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação alemã que remete ao nazismo. Assim, ele não vai participar do programa Morning Show nesta quarta-feira, 9. As informações são do portal Poder 360.

O gesto foi feito durante um debate no programa Jovem Pan News sobre o caso do youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e também foi desligado do Flow Podcast.

Sobre o assunto Bolsonaro abandona entrevista no programa 'Pânico' após pergunta sobre rachadinha

Após bate-boca com Bolsonaro, humorista André Marinho pede demissão da Jovem Pan

Comentarista pró-Bolsonaro faz saudação nazista e ri em TV aberta

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu pronunciamento, Adrilles sugeriu que o partido comunista teria matado mais pessoas que o nazismo. Ao se despedir, ele levantou a mão direita para fazer uma saudação. Depois do gesto, é possível ver o apresentador William Travassos comentar “Surreal, Adrilles”.

O vídeo em alta resolução de Adrilles Jorge fazendo SAUDAÇÃO NAZISTA. Esse sujeito deveria ser preso e a emissora ter sua concessão pública REVOGADA. pic.twitter.com/zObTCJG89h — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) February 9, 2022

Adrilles nega que tenha feito gesto nazista. Ele alega que apenas deu "tchau" após o debate. Disse ainda estar "pasmo" pela repercussão do caso, e atribuiu a polêmica à cultura do cancelamento. "Eu jamais faria um gracejo de saudação nazista ao final de um longo comentário em que rechacei veementemente o nazismo", explicou.

Tags