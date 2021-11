Após bate-boca com Bolsonaro, humorista André Marinho pede demissão da Jovem Pan

Nesta quinta-feira (4), o humorista André Marinho, que, na semana passada, protagonizou uma discussão acalorada com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na estreia da Jovem Pan News, pediu demissão do veículo. No final de outubro, ao dar uma entrevista para o programa “Pânico”, o chefe do Planalto se revoltou e abandonou a atração ao vivo.

De acordo com o site O Antagonista, devido à grande repercussão da briga, executivos do grupo Jovem Pan passaram a temer pela perda do selo de bolsonarista. Hoje, Emílio Surita, apresentador do “Pânico”, disse que as portas da emissora continuam abertas para André.

Em entrevista televisionada, Bolsonaro não gostou nada de uma pergunta feita pelo humorista, que é filho do empresário Paulo Marinho, antigo aliado do político. Na ocasião, o humorista perguntou se o chefe de Estado achava que “rachadores” deveriam ir para cadeia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Visivelmente irritado, Jair Bolsonaro disse que só “respondia por seus atos” e ainda atacou Marinho, citando o pai dele. “Você sabe que eu sou presidente da República e respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar provocação tua. E você recolha-se ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Se não encerro a entrevista agora. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir contigo ou acaba a entrevista aqui”, disparou.

Em tom de provocação, André Marinho questionou o motivo de Bolsonaro não responder a pergunta e ainda discutiu com o ex-BBB Adrilles Jorge, que é comentarista no canal. Daí em diante começou uma discussão generalizada. Com isso, Jair Bolsonaro deixou a sabatina. Relembre:

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abandonou o Programa Pânico, da Jovem Pan, após ser questionado pelo humorista André Marinho sobre sua opinião sobre parlamentares envolvidos em "rachadinha", prática de peculato que consiste em embolsar parte dos salários de assessores. pic.twitter.com/hyuoCoipRQ — Jogo Político (@jogopolitico) October 27, 2021

Tags