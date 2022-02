Moro recebe título de cidadão juazeirense após primeiro dia de visita ao Ceará 

O ex-ministro da Justiça e presidenciável Sérgio Moro (Podemos) recebeu, na manhã desta segunda-feira, 7, o Título de Cidadão Juazeirense, na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Nas redes sociais, o ex-juiz publicou uma foto agradecendo pela homenagem, junto ao prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Ele também se declarou feliz e grato aos vereadores de Juazeiro do Norte.

O pedido para a homenagem foi realizado em maio de 2015, quando Moro estava à frente da Operação Lava Jato, pelo ex-vereador Tarso Magno. O documento foi subscrito por Glêdson Bezerra, então vice-presidente da Câmara, hoje prefeito do município.

“Recebi o Título de Cidadão Juazeirense, na Câmara Municipal. Estou feliz de estar aqui e orgulhoso pela homenagem. Obrigado a todos e em especial ao prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra e aos vereadores da Casa”, publicou o ex-ministro no Twitter.

Durante início de sua visita ao Ceará, que deve perdurar até a próxima terça-feira, 8, Moro foi recepcionado por lideranças do Podemos, como o senador Eduardo Girão e o empresário Geraldo Luciano, quando conheceu a estátua de Padre Cícero.

A visita no presidenciável ao Ceará deve entrar em colisão com a passagem do presidente Jair Bolsonaro (PL), que estará no Cariri na terça-feira, 8. Bolsonaro irá para ato que marcará a retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o Cinturão das Águas, conforme havia antecipado em janeiro o colunista do O POVO Carlos Mazza.