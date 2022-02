Cúpula do PDT reúne pré-candidatos e lideranças para defender aliança com PT

A reunião acontece logo após uma nota divulgada na manhã deste domingo, 6, pela deputada federal Luizianne Lins, onde reafirma a candidatura própria do PT ao Governo do Ceará

Lideranças do PDT no Ceará se reúnem nesta segunda-feira, 7, na sede do partido, no bairro Meireles, em Fortaleza, para defender e reafirmar a manutenção de aliança com o PT diante das eleições majoritárias deste ano. O encontro já tem como presença confirmada os nomes do senador Cid Gomes e do presidente estadual da sigla André Figueiredo.

Além disso, também devem estar presentes os quatro pré-candidatos do PDT à sucessão do Palácio da Abolição: Izoda Cela (vice-governadora), Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa), Mauro Filho (deputado federal) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

A reunião acontece logo após uma nota divulgada na manhã deste domingo, 6, pela deputada federal Luizianne Lins. No documento, a petista reafirma a candidatura própria do PT ao Governo do Ceará contra o que considera “ataques desqualificados, agressivos e baixos” que têm o ex-presidente Lula como alvo. Texto também traz assinatura do deputado federal José Airton Cirilo e o estadual Elmano de Freitas.

Endossando críticas já feitas anteriormente por ala do partido mais resistente à aliança PT-PDT, a parlamentar defende não ter sido fechada nenhuma "decisão sobre que posição o PT ocupará na chapa eventualmente acordada com outros partidos, havendo espaço para que o partido encabece uma chapa nas eleições de 2022 no Ceará”.

Sobre a última reunião do PT que selou aprovação para a candidatura do governador Camilo Santana ao Senado Federal, Luizianne disse ainda que a resolução aprovada pelo diretório sobre a manutenção da política de alianças para a base do Executivo estadual não impede que a sigla, na futura coligação, esteja fora no ramo de partidos que pertencem à base aliada.

