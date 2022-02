Luizianne reafirma candidatura do PT ao Governo contra "ataques baixos" a Lula

Deputada reforça que resolução aprovada por diretório estadual do PT não encerra debate sobre possibilidade de o partido apresentar nome próprio na disputa pelo Governo do Ceará em 2022

Em nota divulgada na manhã deste domingo, 6, a deputada federal Luizianne Lins reafirma a candidatura própria do PT ao Governo do Ceará contra o que considera “ataques desqualificados, agressivos e baixos” que têm o ex-presidente Lula como alvo.



Comentando pontos de resolução aprovada pelo diretório estadual da legenda em 29 de janeiro, a petista considera que “não houve decisão sobre que posição o PT ocupará na chapa eventualmente acordada com outros partidos, havendo espaço para que o partido encabece uma chapa nas eleições de 2022 no Ceará”.



Naquele dia, o diretório estadual da sigla definiu a indicação do governador Camilo Santana como nome para a disputa ao Senado e a continuidade da política de alianças da base de sustentação do chefe do Executivo, cuja principal legenda é o PDT de Ciro Gomes, adversário de Lula e crítico sistemático do petista.



Segundo Luizianne, “pode-se afirmar que a resolução aprovada pelo diretório manteve a política de alianças da atual base do governo estadual, o que não significa que, na futura coligação, estarão, automaticamente, todos os partidos que atualmente ocupam essa base”.



Ainda de acordo com a parlamentar e ex-prefeita de Fortaleza, “a discussão está apenas iniciando” e “a questão continua aberta”.



“Estaremos firmes na luta pelo protagonismo do PT”, escreve Luizianne, “por um palanque forte e leal para Lula no Ceará e em sua defesa, contra os ataques desqualificados, agressivos e baixos, que só reforçam o conservadorismo e o ódio ao PT e à democracia”.



Assinada pelo também deputado federal José Airton Cirilo e o estadual Elmano de Freitas, a nota encerra postulando que “termos uma candidatura do PT ao Governo do Ceará é fundamental na luta contra essa tragédia política que vivemos”.



O entendimento da deputada contraria o espírito da resolução do diretório estadual, cujo teor enfatiza “abertura de diálogo com a base aliada do governador Camilo Santana, expressando o PT seu reconhecimento ao importante papel desta coalizão para o sucesso da gestão petista no Ceará, reforçando a sua manutenção para derrotar o fascismo”.



No documento, o partido estabeleceu como prioridade “a coesão da base” camilista, acrescentando que o PT “participará dessa interlocução, ao lado do governador Camilo, em alinhamento com o nosso projeto nacional de Lula presidente, cujo palanque no Ceará organizaremos com total empenho”.