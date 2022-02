Para não contrariar Bolsonaro, Capitão Wagner evitará Moro em visita ao Ceará, diz portal

O pré-candidato da oposição ao Palácio da Abolição, deputado federal Capitão Wagner (Pros), deve manter distância do ex-juiz Sérgio Moro durante visita ao estado, na próxima semana. Em pré-campanha política, o ex-ministro da Justiça cumprirá agenda no Ceará entre domingo, 6, e terça, dia 8, e deve visitar a capital, Fortaleza, e as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Limoeiro do Norte e Morada Nova.

Segundo o jornalista Igor Gadelha, do Metrólopes, o deputado disse a aliados que ficará em Brasília durante a passagem do ex-juiz pelo Ceará, organizada pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), aliado de Wagner na oposição ao governador Camilo Santana (PT).

Em busca de viabilizar uma ampla frente de oposição para as eleições, Wagner disputa a presidência do futuro União Brasil. O ato de se esquivar de Moro no momento é para não prejudicar sua relação com o presidente Jair Bolsonaro (PL), nome que também quer ter em seu palanque na disputa pelo governo cearense.

A expectativa é que o parlamentar busque formar palanque duplo na eleição estadual, com Moro e Bolsonaro. Além de conversas com tucanos do Ceará, o deputado cogita, segundo a reportagem, apoiar até o ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), defensor de ex-presidente Lula e opositor dos Ferreira Gomes.

O POVO procurou o deputado Capitão Wagner para comentar o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.