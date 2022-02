PoderData: Ciro cresce e empata com Moro em nova pesquisa para presidente

As mudanças recentemente implantadas na pré-campanha de Ciro Gomes (PDT) parecem começar a surtir os primeiro efeitos. Nova pesquisa PoderData mostra que o ex-ministro chegou a 7% das intenções de voto, o que representa um crescimento de 4 pontos percentuais. Enquanto isso, seu principal adversário pelo posto de terceira via, Sérgio Moro (Podemos), oscilou um ponto par baixo, o que indica dificuldade do ex-ministro para emplacar seu nome na corrida eleitoral.

Na liderança, segue o ex-presidente Lula (PT), com 41% das intenções de voto (tinha 42% na sondagem anterior), seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), que alcançou 30% da preferência. Desta forma, em relação ao levantamento anterior - de 15 dias atrás -, a vantagem do petista sobre Bolsonaro passou de 14 para 11 pontos, o que ainda indica um cenário de estabilidade, visto que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Sobre o assunto Moro busca apoio da Igreja Católica e se reúne com Dom Odilo Scherer

Bolsonaro: se pesquisas de intenção fossem verídicas, eu não teria sido eleito

Saiba quem Lula escolheu como marqueteiro para a eleição

Ciro admite não ser favorito em 2022, mas diz: "Pesquisa é retrato, vida é filme"

"Populistas não terão o apoio do Novo", diz Felipe d'Avila, pré-candidato a presidente

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, aparecem com índices semelhantes João Dória (PSDB), com 2%, André Janones (Avante), também com 2%; e Alessandro Vieira (Cidadania), Simone Tebet (MDB) e Rodrigo Pacheco (PSD), todos com 1% cada. Já Luiz Felipe d’Avila (Novo) não teve menções suficientes para chegar a 1%.

A nova pesquisa PoderData foi realiza na segunda e na terça-feira desta semana (31/1 e 1º/2) e entrevistou 3 mil pessoas em 245 cidade das 27 unidades da Federação. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-09445/2022.

Números da pesquisa DataPoder:

Lula - 41%

Bolsonaro - 30%

Ciro - 7%

Moro - 7%

Doria - 2%

Janones - 2%

Alessandro Vieira - 1%

Tebet - 1%

Pacheco - 1%

Felipe D'Avila - não pontuou