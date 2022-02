Bolsonaro trocará metade dos ministros; veja os cotados para sair

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou na quinta-feira, 3, que trocará metade dos 22 ministros. Segundo ele disse, serão 11 integrantes do primeiro escalão que deixarão o cargo para disputar as próximas eleições.

"Dia 31 de março é grande dia, 11 saem, 11 entram. Da minha parte, só vão ficar sabendo pelo Diário Oficial da União", disse o presidente.

A data é na véspera do prazo de desincompatibilização para quem será candidato nas próximas eleições — 2 de abril, seis meses antes do primeiro turno. "Está previsto no momento que 11 ministros vão disputar eleição. Vamos ter ministérios-tampão", afirmou.

Bolsonaro não cita nomes, mas há pelo menos 11 ministros que admitem interesse, possibilidade ou se movimentam ativamente para serem candidatos. Alguns dizem estar indecisos, caso de Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Há também os que desejam o mesmo cargo, casos de Fábio Faria (Comunicações) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), ambos pré-candidatos a senador pelo Rio Grande do Norte. (Com Agência Estado)

Alguns dos ministros de Bolsonaro cotados para ser candidatos

Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), pré-candidato ao Governo de São Paulo

Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), cotada para ser vice de Bolsonaro, ela tem negado a possibilidade e se coloca como pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul

Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul

João Roma (Cidadania), pré-candidato ao governo da Bahia

Marcelo Queiroga (Saúde), cotado para concorrer ao Senado pela Paraíba

Fábio Faria (Comunicações), pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte

Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), pré-candidato a deputado federal por São Paulo

Gilson Machado (Turismo), pré-candidato a senador por Pernambuco

Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), pré-candidato a senador pelo Rio Grande do Norte

Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), pré-candidata ao Senado por São Paulo

Flávia Arruda (Secretaria de Governo), pré-candidata ao Senado ou a governadora do Distrito Federal

