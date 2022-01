Bolsonaro: se pesquisas de intenção fossem verídicas, eu não teria sido eleito

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a lançar dúvidas sobre o processo eleitoral e sobre as pesquisas de intenção de voto, em entrevista à TV Record nesta segunda-feira (31). Segundo o presidente, se as pesquisas de intenção fossem "verídicas", ele mesmo não teria sido eleito em 2018.

"Até poucas semanas, as pesquisas davam diferença de 25 pontos do Lula em relação a mim. Agora, como eles têm que registrar no TSE Tribunal Superior Eleitoral as pesquisas, a diferença está bem pequena, quase na margem de erro", afirmou Bolsonaro, sem citar a qual pesquisa se referia, durante a entrevista, que foi transmitida, ao vivo e na íntegra, pelas redes sociais do presidente.

Sobre o processo eleitoral e as suspeitas em torno das urnas eletrônicas, Bolsonaro afirmou que representantes das Forças Armadas foram convidados para participar do processo eleitoral e, em seu trabalho, já levantaram "mais de uma dezena de inconsistências".

"As Forças Armadas peticionaram o ministro Barroso presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, sobre essas vulnerabilidades. Ele não nos respondeu em tempo hábil, dizendo que estava em recesso. Foi reiterada agora, essa questão. Cabe ao TSE, agora, mostrar e comprovar que estão certos, ou onde poderão corrigir essas inconsistências. O que mais queremos e desejamos e não abrimos mão são eleições limpas e transparentes para o corrente ano", afirmou Bolsonaro.

