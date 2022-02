Camilo sobre o Carnaval: "Esse não é o momento de estar fazendo festa"

O governador Camilo Santana (PT) pediu que a população aja de forma consciente em relação ao Carnaval de 2022 e evite realizar e participar de festas e celebrações. O apelo é em razão da terceira onda de Covid-19, puxada pela variante Ômicron, no Estado. Neste ano, o feriado está previsto para a terça-feira, 1° de março, mas o período de Carnaval deve ocorrer entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 2 de março (quarta-feira de cinzas).



“A decisão foi suspender todo e qualquer tipo de festa de Carnaval, mas o mais importante é que as pessoas se conscientizem disso. Esse não é o momento de estar fazendo festa, é o momento para que possamos superar a terceira onda, vacinar a população e não afetar a economia cearense. Isso para que a gente possa ter o retorno gradual das atividades”, defendeu o governador.

Ele também informou que haverá uma parceria do Ministério Público com demais órgãos de Segurança do Estado para que haja fiscalização durante o período. “A operação Carnaval (2022), que a gente sempre teve, vai ocorrer no sentido de que a gente evite qualquer tipo de celebração”, afirmou, reforçando pedido de consciência aos cearenses para que não aglomerem.

Camilo esteve na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), na manhã desta quarta-feira, 2, ao lado da vice-governadora Izolda Cela (PDT) para participar da cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo em 2022. Eles foram recebidos em peso por deputados da base aliada.



Com informações do repórter Filipe Pereira.

