José Airton diz que PT é segregado de governo Camilo: "Imagine no governo do PDT"

Em ato virtual em defesa de uma candidatura própria petista ao Governo do Ceará, o deputado federal José Airton (PT) não ficou somente nas críticas aos irmãos Cid e Ciro Gomes, líderes do PDT. O parlamentar se dirigiu direta e duramente ao governador Camilo Santana (PT) para afirmar que petistas são excluídos da administração dele, ocupando no máximo áreas de pouca relevância no Executivo estadual.

O parlamentar afirmou inclusive ter dito isso ao correligionário recentemente. A essência do argumento de Airton foi de que a aliança entre PDT e PT no Ceará sempre pende de modo desfavorável aos petistas. O ato foi também incentivado pela deputada federal Luizianne Lins (PT) e pelo deputado estadual Elmano de Freitas (PT).

"Portanto, companheiros, eu fico imaginando, se dentro do governo do PT nós somos excluídos, somos segregados, imagine no governo do PDT no Estado do Ceará como aconteceu nos oito anos de governo do Cid Gomes", bateu Airton, candidato ao governo pelo PT em 2002, em disputa contra Lúcio Alcântara (PSDB) definida por 3.047 votos de vantagem para o tucano.

Airton ainda foi além no "assunto Camilo". Após afirmar que reconhece os avanços e conquistas capitaneadas pelo governador, afirmou que não tem certeza de qual papel Camilo fará no Senado Federal, caso vença a disputa que sinaliza que irá disputar.

"Nós não sabemos como ele vai se comportar, ou vai se comportar como aconteceu na campanha do Haddad, que ficou neutro?", criticou o político, cobrando alinhamento do governador com o PT e seu projeto principal de fazer Luiz Inácio Lula da Silva presidente novamente.

"Sobralização do PT"

Sobre o "modo Ciro" de se referir ao PT, Airton afirmou: "Se o PT é tudo isso o que esses caras acham, por que eles querem tanto o apoio do PT aqui no Estado do Ceará? É deixar o PT subjugado, submisso, é virar o que eu chamo a 'sobralização' do PT no Estado do Ceará."



