Pesquisa: Lula tem 36,9% e Bolsonaro tem 31,4% na ModalMais/Futura

No cenário de primeiro turno, a porcentagem fica mais pertada, com Lula pontuando 33,4% e Bolsonaro 30,3% na intenção espontânea

Uma pesquisa sobre as eleições presidenciais de 2022 realizada pela ModalMais, em parceria com a Futura, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 36,9% no 1º turno, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 31,4%. Distante dos dois primeiros, Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro, com 8,5%. Na sequência, vêm Ciro Gomes (PDT), com 5,6%; João Doria (PSDB), com 2,4%; e André Janones (Avante), com 1,8%. Os demais candidatos considerados não chegam a 1%.

No segundo cenário de 1º turno, com menos candidatos, Lula tem 39,5%, à frente de Bolsonaro, com 33,2%; de Moro, com 8,4%; de Ciro, com 7,5%; e de Doria, com 3,2%.

O cenário 3, sem Doria, traz Lula com 42,5%, Bolsonaro com 32,9%, Moro com 10,7% e Ciro com 7,5%.

Por fim, no cenário 4, sem Moro, Lula tem 42,2%, ante 34,5% de Bolsonaro, 8,7% de Ciro e 5,4% de Doria.

A pesquisa foi divulgada nessa quarta-feira, 26. O levantamento foi realizado com entrevistas, via telefone, de 2.000 mil pessoas entre 17 e 21 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Além de mostrar Lula em primero lugar e todos os cenários, a chamada terceira via não conseguiu decolar.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno que aparece como mais provável hoje, segundo o levantamento, a pesquisa ModalMais/Futura mostra Lula com 50,4%, contra 37,8% de Bolsonaro.

Lula também venceria os demais cenários projetados com ele para o 2º turno:

contra Bolsonaro, por 50,4% a 37,8%;

contra Ciro, por 48,4% a 21,4%;

contra Moro, por 48,6% a 28,8%;

contra Doria, por 50,5% a 14,8%.

Demais cenários considerados:

Bolsonaro 36,9% x 33,7% Moro

Bolsonaro 40,6% x 39,1% Ciro

Bolsonaro 41,6% x 29,6% Doria



